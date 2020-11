Constantine, Peter Stormare conferma: 'Il sequel è in lavorazione!'

Nonostante qualche recensione non eccessivamente entusiasta all'epoca dell'uscita in sala, il Constantine di Francis Lawrence con Keanu Reeves nei panni del celebre investigatore dell'occulto è diventato un piccolo (ma neanche troppo) cult nel giro di pochi anni, con i fan a chiederne insistentemente un sequel ormai da tempo immemore.

Un vero e proprio fenomeno di costume, come d'altronde qualunque cosa riguardi il buon Keanu: Hollywood non può non prendere atto di tutto ciò e, dopo anni di preghiere, sembra essersi decisa a regalare al mondo il tanto agognato sequel di Constantine!

La notizia circola da parecchio sottoforma di semplice indiscrezione, ma l'ultima conferma arriva da una fonte decisamente autorevole: stiamo parlando di Peter Stormare, volto di Lucifero nel film di Lawrence. In un post pubblicato su Instagram l'attore ha condiviso una foto di sé stesso nei panni del Satana ammirato sul grande schermo nel 2005, con una didascalia piuttosto esplicativa: "Il sequel di Constantine è in lavorazione".

Una frase che lascia ben pochi dubbi al riguardo: il sequel di Constantine si farà, anche se ad oggi non possiamo ancora immaginare una possibile data d'uscita (il periodo storico, d'altronde, non è dei migliori). Secondo delle recenti indiscrezioni, comunque, in Constantine 2 dovremmo assistere ad un confronto con Gesù Cristo! Keanu Reeves, dal canto suo, ha recentemente ribadito tutto il suo amore per il cast di Constantine.