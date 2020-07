Constantine, Michelle Monaghan venne tagliata dal film con Keanu Reeves: perché?

Si è tenuto ieri nella cornice del Comic-Con at Home un panel con protagonisti Francis Lawrence e Keanu Reeves, rispettivamente regista e interprete della trasposizione cinematografica di Constantine del 2005, divenuta nel tempo un piccolo cult di genere, e per l'occasione hanno parlato di diverse curiosità relative al film.

Prima di tutto, Francis Lawrence è stato possibilista su di un sequel, che stando alle sue parole "vorrebbero girare tutti", produzione e Keanu Reeves compreso, e infatti recentemente era trapelato un rumor che voleva Warner Bros. interessata a una riprese dell'IP da trasferire però su HBO Max, piattaforma streaming della major.



Tra le altre cose dette su Constantine, Lawrence e Reeves hanno anche discusso sul taglio del personaggio interpretato da Michelle Monaghan, che era per altro centrale all'interno del tessuto narrativo della trasposizione. L'attrice avrebbe infatti vestito i panni di Ellie, mezza demone che avrebbe intrapreso una relazione passionale con John Constantine. Alla fine si è però deciso di tagliarla, e in merito Lawrence ha rivelato:



"Abbiamo avuto buone ragioni per farlo, soprattutto concrete. L'interpretazione di Michelle Monaghan non c'entra assolutamente nulla con il taglio del personaggio: lei è un'attrice fantastica e ci era piaciuto davvero molto il lavoro che aveva fatto. Abbiamo però deciso che Constantine stava meglio da solo, senza una compagna a cui appoggiarsi in qualche modo, sia in termini emotivi che passionali".



Ellie era comunque basata su di un personaggio di un fumetto di Garth Ennis e Will Simpson. Conosciuta come Chantinelle, era una succube dannata che riuscì a fuggire dall'Inferno e conoscere John.