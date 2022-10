Constantine, Keanu Reeves torna per il sequel nella nuova fan art!

Warner Bros. sta lavorando a molti progetti e tra quelli più attesi dai fan spicca il sequel di Constantine, film del 2005 con protagonista Keanu Reeves. La star dovrebbe tornare, così come il regista Francis Lawrence. Nel frattempo sui social è comparsa una fan art che ritrae l'attore nel ruolo di Constantine per il sequel.

L'opera mostra Keanu Reeves con un nuovo look per John Constantine, molto somigliante al personaggio e non troppo invecchiato. Al momento non ci sono novità sul progetto, soprattutto dopo l'annuncio dell'insediamento di James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios.



Constantine racconta le vicende dell'omonimo protagonista, John Constantine (Reeves), un esorcista malato di cancro che soccorre Angela Dodson (Rachel Weisz) per cercare di fare chiarezza sulla morte alquanto misteriosa della sorella gemella.



Basato sulla serie di fumetti horror Hellblazer, pubblicato da DC Comics e Vertigos, Constantine comprende nel cast, oltre a Keanu Reeves, anche Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton e Djimon Hounsou.



Nonostante sia stato poco apprezzato dalla maggior parte della critica, Constantine si è creato uno stuolo di fan che nel corso degli anni hanno chiesto a gran voce la produzione di un seguito.

Nel frattempo in questi giorni Keanu Reeves è stato vittima di frasi shock di Matthew Perry, estrapolate dal nuovo memoir della star di Friends, che in seguito si è scusato pubblicamente con il collega.