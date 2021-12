Constantine, Keanu Reeves pessimista sull'idea di un sequel: 'Io ci ho provato'

Nei giorni scorsi Keanu Reeves è stato ospite del Late Show con Stpehen Colbert, dove tra le altre cose ha spiegato l'origine del meme di Sad Keanu. Nella stessa intervista la star di Matrix ha dato anche un aggiornamento sulle voci, che periodicamente si ripropongono, su un eventuale sequel di Constantine.

Da questo punto di vista, però, non sembrano al momento esserci spiragli per chi spera di rivedere Keanu Reeves nel celebre trench del detective dell'occulto.

Una delle domande di Stephen Colbert era infatti: "C'è un personaggio che ti piacerebbe interpretare di nuovo ma che nessuno ti chiede di fare?". La risposta dell'attore è stata: "Mi piacerebbe interpretare di nuovo John Constantine dal film Constantine."

Fin qui nessuna grossa novità, perché anche poco tempo fa Keanu Reeves aveva parlato della sua intenzione di interpretare nuovamente Constantine. Il conduttore del Late Show, però, a quel punto gli ha chiesto se davvero non c'è nessuno che voglia fare quel film.

"Ci ho provato, Stephen. Ci ho provato davvero" è stata la laconica risposta. Colbert ha poi provato a scherzare, candidandosi per un cameo nel caso in cui il sequel di Constantine dovesse davvero vedere la luce, al di là del pessimismo di Keanu Reeves. Uscito nel 2005, il film fu stroncato dalla critica, ma è diventato negli anni un cult. L'affetto dei fan, però, in questo caso potrebbe non bastare.