Constantine, Keanu Reeves non ha dubbi: 'Mi piacerebbe farlo di nuovo'

Pur se accolto all'epoca da una critica non eccessivamente entusiasta, Constantine ha saputo guadagnarsi l'affetto di un consistente numero di fan nel corso degli anni, assurgendo col tempo al grado di cult anche e soprattutto grazie all'interpretazione di un Keanu Reeves che in molti vorrebbero rivedere nel ruolo dell'esorcista.

Proprio nei mesi scorsi abbiamo visto Constantine citato in un fumetto DC, con le voci relative ad un sequel del film del 2004 che saltano fuori a intervalli regolari: voci ora commentate dallo stesso Keanu Reeves che, pur non avendo confermato o smentito alcunché, si è detto assolutamente disposto a tornare per una seconda volta nei panni del personaggio interpretato nel film di Francis Lawrence.

"Ho amato interpretare Constantine. John Constantine. Ho interpretato un sacco di John. Quanti John ho interpretato? Non me lo ricordo neanche. Penso siano più di dieci. In ogni caso mi piacerebbe moltissimo avere di nuovo la possibilità di recitare nei panni di Constantine" sono state le inequivocabili parole dell'attore atteso sul grande schermo con Matrix Resurrections.

Mai dire mai, insomma! E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Keanu Reeves in uno dei suoi ruoli più amati? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quale citazione presente in Constantine hanno notato solo i fan del fumetto più preparati.