Constantine, Keanu Reeves dichiara amore al cast del film: 'Artisti straordinari'

Constantine è solo una delle tante prove di come tutto ciò che Keanu Reeves tocchi sia in qualche modo destinato al successo, anche quando arriva in sala un po' in sordina: il film sul cacciatore di demoni John Constantine, infatti, è nel giro di qualche anno diventato un vero e proprio cult a dispetto di un successo mdoerato ottenuto nel 2005.

Ancora oggi sono in tanti i fan dispiaciuti dal fatto che il film non abbia avuto un seguito e, in effetti, pare che tra questi ci sia lo stesso Keanu Reeves: la star di Matrix, nel panel del Comic-Con dedicato al film, ha infatti avuto parole al miele per tutti i membri del cast.

Il buon Keanu ha definito "artisti straordinari" le sue co-star, dimostrando anche di avere un'ottima memoria per i momenti trascorsi sul set: in particolare, l'intervento di Reeves ci ha regalato un'esilarante imitazione del celebre "Hello, John" del Gabriele interpretato da Tilda Swinton.

L'attore ha comunque avuto una buona parola per tutti, da Peter Stormare a Rachel Weisz, passando per Shia LaBeouf, Djimon Hounsou e membri dello staff tecnico e della produzione come Philippe Rousselot, Mark La Bonge e Josh McLagen. Vediamo, intanto, perché Michelle Monaghan fu tagliata da Constantine.