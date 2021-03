Constantine, nel film con Keanu Reeves c'è una citazione al fumetto colta da pochi

Il Constantine con Keanu Reeves trae ispirazione molto liberamente dal fumetto Hellblazer, da cui eredita il protagonista e la trama principale, ma di cui non riesce sicuramente a trasporre ogni sfumatura o evento. Alcune chicche nascoste, però, hanno comunque strizzato l'occhio ai fan più accaniti.

Prendiamo, ad esempio, un momento apparentemente innocuo: ci riferiamo a quello in cui il nostro John, nel cercare di convincere Angela a non seguirlo nel suo mondo fatto di demoni, morte, sangue e dannazione, le dice che non vuole che anche lei si unisca alla schiera dei fantasmi che lo tormenta.

La frase, già di per sé parecchio evocativa, nasconde un riferimento al fumetto ben più concreto di quanto si possa prendere: il Constantine cartaceo, infatti, è letteralmente perseguitato dagli spiriti degli amici morti per causa sua in maniera più o meno diretta. Insomma, in un mondo come quello del celebre esorcista c'è ben poco spazio per le metafore: fantasmi e demoni sono qualcosa di terribilmente reale, ancor più di quanto già mostrato nel film!

E voi, avete apprezzato la trasposizione ad opera del regista Francis Lawrence? Avreste preferito una maggiore fedeltà o preferite considerarla qualcosa di indipendente dal fumetto? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Constantine.