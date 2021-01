Constantine, una fan art dona a Keanu Reeves il giusto look fumettistico

In attesa di capire se un Constantine 2 sia effettivamente o meno in lavorazione, un fan del film di Francis Lawrence del mitico Keanu Reeves ha voluto regalare all'iterazione cinematografica del personaggio il giusto look fumettistico, restituendogli i capelli biondi e soprattutto l'iconico trench coat cammello.

Constantine è infatti divenuto un vero e proprio fenomeno di costume, come d'altronde qualunque cosa riguardi il buon Keanu, fattore di cui Hollywood non può non prendere atto, tato che dopo anni d'attesa di preghiere da parte dei fan sembrerebbe essersi finalmente decisa a regalare al mondo il tanto agognato sequel di Constantine!

La notizia circolava comunque da parecchio sotto forma di semplice indiscrezione, ma l'ultima conferma è arrivata lo scorso novembre da una fonte decisamente autorevole: stiamo parlando di Peter Stormare, volto di Lucifero nel film di Lawrence. In un post pubblicato su Instagram, infatti, l'attore ha condiviso una foto di se stesso nei panni del Satana ammirato sul grande schermo nel 2005, con una didascalia piuttosto esplicativa: "Il sequel di Constantine è in lavorazione".



Da quel momento, comunque, non ci sono state altre notizie in merito, ma forse è semplicemente troppo presto per parlarne o sbilanciarsi troppo al riguardo. Stando comunque a delle receti indiscrezioni, in Constantine 2 dovremmo assistere ad un confronto con Gesù Cristo! Keanu Reeves, dal canto suo, ha invece recentemente ribadito tutto il suo amore per il cast di Constantine.