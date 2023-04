Constantine, a cosa è ispirato l'Inferno mostrato nel film?

Degli adattamenti dei fumetti DC Constantine è tra i più amati. Arrivato nelle sale nel 2005, il film raccontava la storia di un cacciatore di demoni che si trova invischiato indagine della morta della sorella di un detective. Uno degli elementi più suggestivi del film rimangono però le ambientazioni.

Arrivato su carta stampata con il nome di Hellblazer, i fumetti realizzati dalla DC e Vertigo si sono sempre contraddistinti per la loro capacità di viaggiare sempre tra genere horror e paranormale riuscendo a raccontare qualcosa che potesse unire la mitologia cristiana (con la costante lotta tra inferno e paradiso) e il mondo dell'occulto. Insomma, viene portato avanti un pò lo stesso tipo di atmosfera che caratterizza Sandman di Neil Gaiman.

Una delle ambientazioni più impressionanti di Constantine riguarda il modo in cui viene rappresentato l'Inferno. Una landa desolata, senza un briciolo di vita e che, effettivamente, ricorda un luogo caratterizzato dall'aridità. Mentre il sequel di Constantine è in lavorazione, è stato svelato in che modo è stata pensata la rappresentazione dell'Inferno nella pellicola del 2005. L'aspetto principale era basato su vecchi filmati di test nucleari, in particolare dell'onda d'urto improvvisa subito dopo l'effettiva esplosione e la distruzione che questa portava.

A differenza di molti colleghi che non preferiscono tornare ad interpretare ruoli a cui hanno lavorato anni prima, Keanu Reeves sembra entusiasta riguardo la possibilità di tornare ad interpretare Constantine. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!