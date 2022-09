Constantine 2, è ufficiale: arriva un sequel del film con Keanu Reeves!

Più di una volta in passato Keanu Reeves ha affermato voler tornare con Constantine sul grande schermo. Un sequel del film del 2005, però, è stato sul tavolo per anni senza essere mai realizzato. Adesso, finalmente, la situazione si sblocca, e scopriamo che dopo quasi due decenni Constantine 2 ci sarà!

La notizia ha stupito molti fan, in quanto non molto tempo fa era stato annunciato l'arrivo di una serie di Constantine su HBO Max, con il coinvolgimento di JJ Abrams. Sembrerebbe però che lo show sia stato messo da parte momentaneamente insieme a quello incentrato su Madam X. Il motivo è semplice: fare spazio a un sequel del film del 2005.

Keanu Reeves tornerà nei panni del protagonista dopo aver lottato per decenni per poterlo fare. Negli ultimi anni, infatti, l'attore aveva parlato a Variety, Esquire e Stephen Colbert, affermando il suo desiderio di interpretare di nuovo il ruolo, e dicendo di aver provato a far sì che accadesse ma senza successo. Nel 2020 è però arrivato il primo segnale interessante: Peter Stormare, che interpretava Lucifero nell'originale, ha pubblicato un post su Instagram a Novembre di quell'anno in cui diceva che sarebbe arrivato un sequel. La Warner Bros. non ha però proferito parola quando sono state poste delle domande in merito.

Constantine 2 sarà diretto ancora una volta da Francis Lawrence, mentre Akiva Goldsman sta scrivendo la sceneggiatura e producendo insieme a JJ Abrams e Hannah Minghella.