Constantine 2, che fine ha fatto il sequel con Keanu Reeves? Neanche il produttore lo sa

I dubbi sul futuro di Constantine sono tanti e non attanagliano solo i fan e lo stesso Keanu Reeves, ma anche il produttore della saga Lorenzo di Bonaventura, che ne ha parlato con la stampa in occasione dell'uscita del suo ultimo film Transformers: Il risveglio.

Durante un'intervista con ComicBook, il super-produttore ha confessato di non sapere a che punto sono i lavori di Constantine 2, un segnale non esattamente positivo per la produzione ispirata al celebre fumetto DC: "Non lo so. Non sono coinvolto in modo così diretto come in passato, quindi non sono sicuro dello stato in cui ci troviamo con quel progetto in questo momento."

I fan della DC hanno ottenuto una vittoria attesa e sperata da anni quando lo scorso autunno venne annunciato un sequel di Constantine in lavorazione con il ritorno di Keanu Reeves e il regista del film originale Francis Lawrence. Ma le cose si sono presto complicante quando, solo un mese dopo quell'annuncio, l'intero futuro di Warner Bros Discovery è cambiato con l'istituzione dei DC Studios, la nuova divisione cinematografica dedicata alle proprietà intellettuali DC Comics che, con con James Gunn e Peter Safran al timone, porterà alla nascita del nuovo franchise DC Universe: al momento, dunque, non è chiaro se Constantine 2, annunciato dalla precedente dirigenza, troverà posto nella line-up della nuova saga (senza parlare dello sciopero degli sceneggiatori che ha portato molte produzioni di Hollywood ad un punto morto).

A marzo scorso, Keanu Reeves ha svelato di aver incontrato James Gunn per discutere del futuro di Constantine, ma l'esito di quella riunione è rimasto segreto: vi terremo aggiornati.