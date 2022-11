Constantine 2, il regista vuole che il sequel con Keanu Reeves sia vietato ai minori!

Keanu Reeves tornerà in Constantine 2, che sarà diretto nuovamente da Francis Lawrence. Stando agli ultimi aggiornamenti sul progetto in lavorazione, pare che il regista voglia spingersi ancora oltre in termini di violenza visiva. Ricordiamo che il primo film del 2005 era già Rated R, ma per il sequel si vorrebbe un rating molto più severo.

In una recente intervista con The Wrap, Lawrence ha dichiarato di ritenere che il primo film fosse più PG-13 che altro, cosa che spera di cambiare con il suo seguito. Constantine 2 è già in lavorazione, ma non è stata ancora fissata una data d'uscita.

"Una delle cose più importanti per me riguardo al primo film è che abbiamo seguito, secondo le indicazioni di Warner Bros, le regole per fare un film PG-13 in termini di violenza, sangue, linguaggio, sessualità. Ma la commissione di classificazione ci ha dato un Rated R, basandosi su alcune zone grigie di intensità", ha dichiarato la Lawrence al sito web. "E il mio grande, grande rammarico è stato quello di avere un film con un rating R che in realtà è un film PG-13. E se avessi dovuto fare un film Rated R, lo avrei fatto molto più violento. L'avrei reso più spaventoso e a quel punto avrei fatto davvero un film vietato ai minori".

Il regista ha aggiunto: "L'idea di questa volta, almeno per me, è quella di fare un vero Constantine vietato ai minori, che è, credo, quello che la gente ha sempre voluto fin dal principio, non un film PG-13 che per un caso fortuito ottiene una R".

Keanu Reeves tornerà nei panni del protagonista dopo aver lottato per decenni per poterlo fare. Negli ultimi anni, infatti, l'attore aveva parlato a Variety, Esquire e Stephen Colbert, affermando il suo desiderio di interpretare di nuovo il ruolo, e dicendo di aver provato a far sì che accadesse ma senza successo. Nel 2020 è però arrivato il primo segnale interessante: Peter Stormare, che interpretava Lucifero nell'originale, ha pubblicato un post su Instagram a novembre di quell'anno in cui diceva che sarebbe arrivato un sequel. La Warner Bros. non ha però proferito parola quando sono state poste delle domande in merito.

Constantine 2 sarà basato su uno script di Akiva Goldsman, già sceneggiatore del primo film.