Constantine 2 è merito di Keanu Reeves: 'I lavori sulla sceneggiatura sono partiti'

Dopo aver commentato il sequel di Io sono leggenda con Will Smith, che ha paragonato a The Last of Us, lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha anticipato alcuni dettagli anche sull'altro 'capitolo 2' al quale sta lavorando in questi giorni, ovvero Constantine 2 con Keanu Reeves.

Dopo qualche rapporto contraddittorio, infatti, Constantine 2 è stato confermato da Warner Bros Discovery, ed è stato definitivamente blindato ora che Goldsman ha firmato un contratto 'first-look'. Parlando con Deadline, l'autore ha condiviso alcuni dettagli sul progetto, specificando che gran parte del merito dell'esistenza di Constantine 2 è dovuto a Keanu Reeves e al suo amore per il personaggio.

"Questo progetto è merito di Keanu, che lo ha chiesto letteralmente all'infinito" ha dichiarato lo sceneggiatore. "'Voglio interpretare di nuovo questo personaggio', mi diceva sempre. Alla fine, penso che l'ha abbia detto così tante volte che l'ha fatto accadere davvero". Inoltre, sembra che il sequel esplorerà ulteriormente i temi del "bene e del male", un punto fermo per il personaggio di John Constantine: "Stiamo ancora delineando il tutto, ci sto lavorando proprio adesso. Ma il personaggio è molto stile Keanu, ed è interessante il modo in cui lui e Francis [Lawrence, il regista, ndr] considerano questo mondo diviso tra bene e male, che coesistono in questa meravigliosa e autentico atmosfera noir."

Constantine 2 non ha ancora una data d'uscita fissata, e non è chiaro se sarà collegato al più ampio DCU di James Gunn o se verrà pubblicato tramite l'etichetta 'DC Elseworlds'. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.