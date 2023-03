Constantine 2, Keanu Reeves più scettico sul sequel: 'Non so se alla fine lo faremo'

Dopo aver confermato di averne già discusso con James Gunn, Keanu Reeves ha nuovamente aggiornato i fan circa lo stato di avanzamento di Constantine 2, sequel del film del 2004 che lo vedeva nei panni del personaggio creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985. L'attore, questa volta, è apparso più scettico al riguardo.

Nel corso di un'intervista esclusiva di ComicBook, Keanu Reeves ha potuto dire qualcosa in più rispetto allo stato del progetto, confessando di non essere sicuro se verrà mai realizzato effettivamente: "Speravamo di realizzarlo, ma adesso non lo sappiamo", ha dichiarato Reeves, per poi aggiungere: "Sì, ci stiamo provando".

Sono ormai diversi anni che si parla di un sequel di Constantine, con il co-protagonista Peter Stormare che nel 2020 aveva rivelato che era in cantiere una sorta di seguito. Reeves ha espresso più volte negli ultimi tempi il desiderio di tornare al ruolo. Sebbene il film esista all'interno di un proprio canone separato dall'Universo DC principale, l'inaugurazione del marchio "Elseworlds" della DC ne consentirebbe facilmente l'esistenza insieme ad altri progetti standalone come Joker: Folie a Deux in uscita nel 2024 e The Batman Part II in arrivo nel 2025.

Negli ultimi aggiornamenti si parlava di un ritorno anche di Francis Lawrence per la regia. "Sfortunatamente, non ricordo nemmeno chi ha i diritti, ma con tutti questi universi condivisi che esistono ora, con Constantine che fa parte della Vertigo, che fa parte della DC, la gente ha dei piani per questi universi condivisi", aveva detto Lawrence in un'intervista del 2020.

"Sai, forse diversi Constantine e cose del genere. Al momento, non abbiamo a disposizione quel personaggio per la televisione o per i film, il che è un peccato. Lo abbiamo studiato tutti, ma penso sia un po' folle quando hai Keanu, che vorrebbe fare un altro Constantine, e noi che vogliamo fare un altro Constantine, e la gente dice: 'No, abbiamo altri piani'. Vedremo cosa succederà".

Nel frattempo, i lavori sulla sceneggiatura di Constantine 2 sono partiti. Vedremo se la pellicola verrà effettivamente realizzati, rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.