Constantine 2, Keanu Reeves ribadisce i dubbi sul sequel:'Non so se accadrà'

Da tempo si parla del sequel di Constantine, film diretto da Francis Lawrence nel 2005 e interpretato da Keanu Reeves. Dopo diverse dichiarazioni ottimiste sulla lavorazione del seguito, Keanu Reeves ha smorzato gli entusiasmi ribadendo di essere dubbioso sulla reale produzione di Constantine 2 in un'intervista a CinemaBlend.

"Non so se accadrà. Spero di riuscire a farlo, non lo so. Speriamo di poterlo realizzare" ha dichiarato la star di John Wick. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Constantine.



Tempo fa il regista Francis Lawrence aveva spiegato che il primo film era stato pesantemente ridimensionato rispetto alle volontà iniziali:"Una delle cose più importanti per me del primo film è aver seguito, secondo Warner Bros., le regole per la realizzazione di un film PG-13 in termini di violenza, sangue, linguaggio, sessualità. Ma il comitato di valutazione ci ha dato un pesante R in base alla loro zona grigia d'intensità. E il mio grande, grande rimpianto è stato che abbiamo un film R-Rated che è davvero un PG-13. E se dovevo avere un R avrei fatto davvero un film R-Rated. L'avrei reso più spaventoso e molto più violento, avrei davvero realizzato un film vietato ai minori".



Lawrence ha concluso palesando l'intenzione di creare, con il sequel, un vero film R-Rated. Constantine racconta la storia di John Constantine (Reeves), un esorcista che arriva in aiuto di Angela Dodson (Rachel Weisz) per cercare di chiarire la misteriosa morte della sorella gemella.



Anche ad inizio marzo Keanu Reeves era scettico su Constantine 2 e ora le sue ultime dichiarazioni gettano ulteriori nubi sulla produzione del seguito.