Constantine 2, Keanu Reeves ha già parlato con James Gunn

Pur non avendo mai fatto parte di un vero universo cinematografico, Constantine è comunque un personaggio in orbita DC: in vista di un sequel atteso da ormai quasi 20 anni, è dunque plausibile pensare che il nuovo film con Keanu Reeves possa stavolta avere qualcosa a che fare con il DC Universe. Ma come stanno le cose?

Le ultime voci in merito non erano state delle più incoraggianti: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Constantine 2 sarebbe stato cancellato da James Gunn nell'ottica della (ri)partenza da zero del suo DC Universe: Keanu Reeves in persona, però, ha riacceso la luce della speranza confermando di aver già parlato con il nuovo presidente di DC Studios.

"Sì" è tutto ciò che la star di Matrix ha risposto a chi, su Reddit, chiedeva se avesse già avuto modo di parlare con Gunn del sequel del film del 2004 di Francis Lawrence: una risposta che non svela, chiaramente, quale sia il pensiero del regista di The Suicide Squad in merito, ma è facile immaginare che, nel caso in cui l'esito della chiacchierata fosse stato negativo, a questo punto non sarebbe più il caso di mantenere tutto questo riserbo.

Mai perdere la speranza, dunque: Constantine è vivo e lotta in mezzo a noi, e magari stavolta entrerà a far parte di un universo narrativo più ampio e complesso! Vi piacerebbe questa soluzione? Diteci la vostra nei commenti! Alcune voci interne a Warner Bros., d'altronde, confermano che Constantine 2 si farà.