Constantine 2, Keanu Reeves implora Warner Bros. di iniziare le riprese

Da quando nel 2005 uscì in sala Constantine - film di Francis Lawrence basato sui fumetti Hellblazer di DC Comic e Vertigos, - sembrerebbe che l'attore protagonista Keanu Reeves abbia implorato Warner Bros. ogni anno affinché realizzasse il sequel della celebre storia horror-action.

In un'intervista a Total Film Magazine, Reeves ha ricordato quanto amasse interpretare il personaggio DC di John Constantine. "Adoravo quel ruolo" ha dichiarato. "E credevo davvero che Francis Lawrence, il regista, avesse fatto un lavoro straordinario. Mi è piaciuto rivestire quei panni così come il film in generale." Eppure, Warner Bros. sembrava non ascoltare il suo desiderio; stando alle parole dell'attore, "Facevo più o meno così [imitando la voce di Olivel Twist]: 'Posso averne ancora un po'?' domandavo ogni anno. 'Posso, per favore?' E loro sempre con i loro soliti: 'No, no!'" In effetti, Reeves era davvero pessimista sull'idea di Constantine 2.

Ma la voce di Reeves ha finalmente raggiunto la casa di produzione, perché Contantine 2 è ufficialmente entrato in fase di sviluppo dal settembre 2022. Il film sarà diretto ancora una volta da Lawrence, con la sceneggiatura di Akiva Goldsman (autore, tra le altre opere, di Batman Forever del 1995 e Batman & Robin del 1997) oltre alla partecipazione di J. J. Abrams: il regista di Star Wars: Il Risveglio della Forza, infatti, stava sviluppando una serie su Constantine per HBO Max, che ora per forza di cose non verrà più realizzata.

Ricordiamo come John Constantine, originariamente creato per la DC da Alan Moore, Stephen R. Bissette, Rick Veitch e John Totleben nel 1985, sia un detective dell'occulto britannico noto per il suo grande spirito. Molti spettatori dell'epoca si lamentarono per le discrepanze del film rispetto al fumetto, ma l'opera è riuscita ugualmente a imporsi, e, col tempo, trasformarsi in un vero cult classic. Inoltre, le modifiche alla storia non terminano certo qui: stando ad alcune indiscrezioni, il regista vuole che Constatine 2 sia vietato ai minori.