Constantine 2, Keanu Reeves sarà l'arcangelo Gabriele nel sequel? Parla Tilda Swinton

Lo stato di Constantine 2 è ancora tutto da chiarire, ma in queste ore l'attrice del film originale Tilda Swinton ha parlato della possibilità di riunirsi al protagonista Keanu Reeves per il nuovo episodio della saga ispirata ai fumetti DC Comics.

In una nuova intervista con Inverse l'attrice di The Killer e Doctor Strange, che ha interpretato l'arcangelo Gabriele nel film Constantine del 2005, è stata interrogata su un suo eventuale ritorno nell'atteso sequel, del quale si parla ormai da diversi anni. La sua risposta è stata: "Mi dispiace dovervi dire che personalmente non so nulla di questo sequel al momento, tranne per il fatto che ho sentito dire che si farà. A meno che non mi arrivi una chiamata dell'ultimo minuto, penso che Gabriele non ci sarà. Ma chi lo sa, staremo a vedere. Ho sentito un rumor, non so è arrivato anche a voi, che Keanu potrebbe interpretare anche Gabriele nel secondo episodio. Sarebbe bellissimo, penso."

I lavori sulla sceneggiatura di Constantine 2 sono partiti l'anno scorso, ma nello stesso periodo Warner Bros Discovery ha annunciato il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran e da allora si è creata molta intercetta sul progetto, che ovviamente non farebbe parte del nuovo franchise DC. Da allora James Gunn ha chiarito che l'etichetta Elseworlds servirà per film slegati dalla continuity del DCU, come ad esempio Joker: Folie à Deux e The Batman: Parte 2, ma per 'meritarsela' il progetto in questione dovrà essere 'eccezionale'.

Constantine 2 riuscirà a rientrare in questa categoria? Di certo i fan di Keanu Reeves ci sperano molto.