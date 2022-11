Constantine 2, Francis Lawrence rivela: ''Il sequel è finalmente in lavorazione''

Nonostante lo scetticismo del protagonista Keanu Reeves, Constantine 2 si farà ed è già partita la lavorazione. A confermare l'inizio dei lavori, dopo più di 15 anni dal primo film, è stato lo stesso regista Francis Lawrence.

17 anni sono stati necessari per far sì che il secondo capitolo di Constantine diventasse realtà. 17 anni durante i quali si è dovuto avere a che fare con produzioni mai realmente interessate, sceneggiature non convincenti ed impegni mai conciliabili: "È qualcosa di cui abbiamo parlato fin da quando abbiamo realizzato Constantine nel 2005. Lo abbiamo amato tutti e quindi ne abbiamo parlato, parlato e riparlato. Tutto si è complicato con la Warner Bros., la DC e con l'accordo di JJ Abrams. Ci sono state molte complicazioni. Non si è mai trattato di Akiva, di Keanu e di convincere me a farlo. Si trattava di cercare di capire come poter avere di nuovo una sorta di controllo sul personaggio di Constantine dopo tutti questi anni", ha dichiarato Lawrence.

Mentre Reeves tornerà sicuramente per il sequel, non è ancora chiaro se anche il resto del cast originale prenderà parte al progetto. Cast che vantava, inoltre, nomi di un certo livello: Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou e Gavin Rossdale.

Anche se alcuni di questi personaggi potrebbero rivelarsi difficili da riportare nella nuova pellicola, il magico mondo di Constantine lascia sicuramente molto spazio all'esplorazione e alla sperimentazione. In attesa di ulteriori novità, qui la nostra recensione di Constantine!