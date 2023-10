Constantine 2 si farà! Il regista sicuro sul sequel di Keanu Reeves: 'Sarà rated-r'

Tra i tanti nuovi progetti di Keanu Reeves che arriveranno prossimamente potrebbe esserci anche Constantine 2, l'attesissimo sequel dell'horror sovrannaturale tratto dai fumetti DC Comics uscito nell'ormai lontanissimo 2005.

Sebbene gli aggiornamenti su Constantine 2 siano stati pochi e soprattutto molto contraddittori negli ultimi mesi, il regista associato al progetto Francis Lawrence - che aveva diretto anche il primo capitolo - nel corso di una nuova intervista si è detto molto fiducioso, ribadendo che il progetto verrà realizzato e anche specificando che sarà rated-r:

"Constantine 2 è stato messo in pausa a causa degli scioperi di Hollywood, ma sarà realizzato: negli scorsi mesi abbiamo dovuto superare un sacco di ostacoli per riprendere il controllo del personaggio, perché i diritti dei fumetti dell'etichetta Vertigo appartenevano a diverse persone, ma ora li abbiamo noi. Keanu, il produttore Akiva Goldsman e io abbiamo avuto diverse riunioni nell'ultimo periodo, e abbiamo discusso di ciò che vogliamo fare con questo personaggio. La sceneggiatura non è ancora stata scritta, ma il nostro obiettivo è realizzare un Constantine 2 con una classificazione rated-R", ha detto il regista.

Ricordiamo che, dopo la nascita del nuovo DCU di James Gunn, è stata anche fondata l'etichetta DC Elseworlds, che racchiuderà i film tratti da opere DC sempre prodotto dai DC Studios ma che non faranno parte della saga principale: se Constantine 2 verrà realizzato lo sarà sotto l'egida di questa etichetta, di cui fanno già parte i futuri Joker: Folie à Deux e The Batman: Parte 2.