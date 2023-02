Constantine 2, attenzione: il sequel con Keanu Reeves è stato cancellato da James Gunn?

L'attesissimo ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Constantine potrebbe non avvenire più, poiché secondo una nuova indiscrezione Warner Bros. Discovery avrebbe deciso di cancellare il sequel 'revival' Constantine 2.

Secondo il noto leaker KC Walsh, l'attesissimo sequel del film DC incentrato sul mascalzone cacciatore di demoni potrebbe essere stato cancellato: rispondendo ad alcuni suoi fan sulla propria pagina Twitter, infatti, lo scooper ha affermato che Constantine 2 non verrà più realizzato. Stando alle informazioni ottenute da KC Walsh tramite le sue fonti, Warner Bros. Discovery avrebbe dato il via libera al film solo come mossa "della disperazione", e il fatto che l'annuncio sia arrivato poco prima della fondazione dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran ha fatto cadere il progetto in una sorta di 'limbo' dal quale, evidentemente, non riuscirà ad uscire.

Al momento della stesura di questo articolo Warner Bros Discovery non ha né confermato né smentito le voci sulla cancellazione di Constantine 2, ma tutti i fan che lo stavano aspettando si sono accorti dell'assenza del progetto della nuova lineup del DC Universe svelata qualche giorno fa. Solo qualche giorno fa, comunque, Keanu Reeves sperava di poter iniziare le riprese di Constantine 2, dunque come spesso accade in questi casi bisognerà attendere nuovi aggiornamenti per fare chiarezza sulla situazione.

