Constantin Films procede con il remake dell'horror Wrong Turn

Una delle saghe horror più recenti e più fortunate è sicuramente quella di Wrong Turn. Ora Deadline conferma che la Constantin Films ha dato il via libera ufficiale ad un remake della pellicola ingaggiando lo sceneggiatore dell'originale, Alan B. McElroy.

La regia del remake di Wrong Turn è affidata, invece, a Mike P. Nelson. Stando a Deadline, il remake aggiornerà la storia ai giorni d'oggi e cercherà di aggiungere qualche contesto sociale alla storia. Il film presenterà un gruppo di amici in escursione che dovranno fare i conti, ben presto, con una società che ha delle regole differenti.

L'originale, uscito nei cinema nel 2003 con lo script di McElroy, era diretto da Rob Schmidt. Il film sulla famiglia di cannibali che cercava un gruppo di malcapitati in giro per una foresta fu un discreto successo al box-office, nonostante le pessime critiche. Ne seguì, nel 2007, un sequel direct-to-video che fu accolto in maniera molto più positiva dalla critica e dal pubblico.

Il successo di quel secondo episodio ha spinto, successivamente, alla produzione di altri sequel realizzati esclusivamente per il mercato home video l'ultimo dei quali, il sesto, uscito nel 2014. Questo remake, invece, non ha ancora una data di uscita ufficiale fissata dalla Constantin Films.