Per Constance Wu Hustlers è più complesso di Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese

Abbiamo potuto dare una prima occhiata a Hustlers nel nuovo trailer ufficiale, ma probabilmente nessuno ha pensato di paragonare il film con protagonista Jennifer Lopez al gangster-movie capolavoro Quei Bravi Ragazzi, firmato da Martin Scorsese.

E invece è proprio quello che ha fatto la co-protagonista Constance Wu nel corso di una recente intervista promozionale: l'attrice ha confessato di averlo accostato al film con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci fin dalla prima volta che lesse la sceneggiatura.

"Quando l'ho letto per la prima volta, ho pensato subito: 'Ma questo film è molto simile a Quei Bravi Ragazzi, per il modo in cui quei personaggi fanno cose oggettivamente cattive, eppure per qualche ragione il film ti fa fare il tifo per loro".

L'attrice ha continuato:

"Ma dirò, c'è una grande differenza fra i due film. La prima battuta di Goodfellas è: 'Che io mi ricordi ho sempre voluto fare il gangster'. Per tutta la vita ho voluto fare il gangster'. E poi l'ultima, essenzialmente, dice una cosa tipo: 'Oggi non sono più un gangster e la vita è noiosa'. In tal senso, quel film fa un vanto della vita delle gang, mentre penso che Hustlers abbia si dei momenti di glamour, ma quello che Lorene ha fatto credo sia un po' più complesso di così. Non credo che il nostro film esalti la vita dei criminali, penso che mostri alcune delle parti divertenti di quello stile di vita ma anche quelle davvero brutte. Non finirà con: 'Oh, non sono più una spogliarellista e la mia vita adesso è così noiosa'".

Il nuovo gangster-movie tutto al femminile è, tra l'altro come Quei Bravi Ragazzi, basato su una storia vera scritta e diretta da Lorene Scafaria: Jennifer Lopez interpreta Ramona, una spogliarellista di New York City che prende una novellina (Constance Wu) sotto la sua ala. Ma quando gli affari rallentano durante la crisi finanziaria della fine degli anni 2000, Ramona progetta un piano per truffare le più importanti personalità di Wall Street.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al poster ufficiale di Hustlers. Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 13 settembre.