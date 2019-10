I consigli di Stephen King per Halloween, tra cinema, serie tv e letteratura

Attraverso Entertainment Weekly, Stephen King ha consigliato i fan per questo Halloween, attraverso tre titoli di film, serie tv e libri per accompagnare con un po' di cultura la notte delle streghe. Da buon guru dell'horror i consigli di Stephen King sono sempre ben accetti, soprattutto perché provengono dallo scrittore più celebre al mondo.

Il primo suggerimento riguarda le serie tv, in particolare Netflix con Marianne, terrificante serie tv che segue la storia di una famosa scrittrice horror che torna nel suo territorio natio scoprendo uno spirito malvagio che la perseguita, creando caos nel mondo.

"Adoro la serie che è su Netflix adesso, Marianne; è una serie francese ed è molto, molto spaventosa. C'è qualcosa di Stranger Things, un po' di quell'atmosfera e una po' dell'atmosfera di Steve King" ha dichiarato lo stesso scrittore.



Per quanto riguarda il cinema, King consiglia il reboot de La bambola assassina, diretto da Lars Klevberg, con Gabriel Bateman, Aubrey Plaza e la voce di Mark Hamill per Chucky.

"Non sono andato al cinema a vederlo perché ho pensato 'Beh, sarà solo un altro sequel'. Mark Hamill fa la voce di Chucky e io ho adorato quel film. Ho riso e ho pianto per la trama. Tutti quelli che sono nel film hanno fatto un ottimo lavoro, è una sceneggiatura intelligente e c'è molto divertimento. Davvero, è raccapricciante da morire. C'è questa scena in cui questo ragazzo appende alcune luci di Natale a casa sua, e Chucky fa alla scala, lui cade e si alza in piedi e le sue ossa escono di lato dalle gambe. Sai, non è divertente ma allo stesso tempo lo è".

Infine consiglia il libro Ninth House di Leigh Bardugo, una storia oscura che s'intreccia alle società segrete della Yale University:"C'è un libro meraviglioso chiamato Ninth House, è di Leigh Bardugo; è come Harry Potter ma per gli adulti. Questo è il tipo di libro che quello che leggi lo dici a te stesso. Fa paura, è intelligente, è fantasioso e speri che ce ne sia di più".

Stephen King ha affermato nelle ultime ore che i fan di Le ali della libertà e Shining adoreranno Doctor Sleep. Ieri è stato annunciato inoltre che i primi tre episodi della seconda stagione di Castle Rock arriveranno su Hulu prima del previsto.