Ecco quali sono i consigli di Robert De Niro per gli aspiranti attori

Quale modo migliore per imparare un mestiere se non ascoltare chi lo ha reso grande? Un gigante come Robert De Niro ha infatti raccontato quali sono secondo lui i consigli migliori per chi vuole fare l'attore nella propria vita.

"Quello che dico sempre come consiglio principale a chi va a fare le audizioni è: dai per scontato che non otterrai la parte" aveva raccontato Robert De Niro al Late Show di Stephen Colbert. "Questo ti renderà più tranquillo nel fare scelte più coraggiose".

Ma il vero consiglio è sull'audience del provino: "C'è una figura ancora più importante del regista che ti deve vedere" aveva detto Robert De Niro "e cioè il casting director. Perché loro lavorano con tanti registi diversi, perciò se vedono che stai facendo qualcosa di interessante o, appunto, coraggioso, lo diranno poi a qualche altro regista".

Ecco perché secondo Robert De Niro è importante fare tanti provini, perché non si sa mai cosa può succedere e se magari non si è scelti per un ruolo si viene segnalati per un altro. A lui infatti era capitato spesso, da giovane quando aveva sui vent'anni, di non essere scelto per nomi più importanti, ma continuando a fare provini anche il suo ha iniziato a girare nell'ambiente. E sapevate che Robert De Niro ha improvvisato la sua battuta più famosa di Taxi Driver?

E voi siete d'accordo con questi consigli?

