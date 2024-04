I consigli di Christopher Nolan per i giovani filmmaker: 'Provate a fare tutto'

Quando i grandi del mestiere dispensano consigli è sempre giusto starli a sentire: ecco allora quali sono le parole di Christopher Nolan per i giovani filmmaker che iniziano a cimentarsi con le gioie e i dolori della Settima Arte dietro la macchina da presa.

Durante uno dei suoi tanti interventi pubblici, Christopher Nolan aveva svelato i suoi consigli per chi vuole iniziare a fare regia cinematografica: "A tutti i filmmaker che stanno cominciando questo lavoro" aveva commentato Nolan "consiglio di provare a fare tutto. Provate a registrare il suono, a posizionare le luci, provate un po' di tutto".

L'idea di Christopher Nolan è quindi quella di non focalizzarsi solo sulla regia, ma sperimentare tutti i vari ambiti dietro la macchina da presa, così da impratichirsi il più possibile proprio agli inizi della propria strada. Chissà quale delle due persone dava questi consigli, dato che secondo Robert Downey Jr. esistono due Christopher Nolan.

"C'è una relazione interessante fra il regista e le persone che lavorano per te sul set" aveva poi spiegato Christopher Nolan "cioè che loro guardano verso di te cercando una leadership e una guida, ma io penso vogliano anche sentire che a te importa del loro lavoro. E uno dei modi che secondo me ci sono per dimostrare a qualcuno che ti importa del suo lavoro è conoscerlo, quel lavoro. Così da essere in grado di avere una conversazione con il reparto del sonoro sui microfoni e su quali stanno usando, per esempio".

E voi che ne pensate di questo metodo lavorativo? Diteci la vostra nei commenti, intanto sapevate perché Christopher Nolan non fa film lineari?

La Città Incantata (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti oggi su