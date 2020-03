Quanto si conoscono davvero Tom Holland e Chris Pratt, i due fratelli di Onward?

Onward - Oltre la Magia è il nuovo film Disney Pixar in uscita il mese prossimo in Italia, mentre il debutto domestico e globale è previsto per questo week-end, con una stima di 100 milioni di dollari di incassi nonostante il Cronavirus. Intanto Chris Pratt e Tom Holland, i due protagonisti, si sfidano in un contest davvero particolare.

Saranno anche i due Peter del Marvel Cinematic Universe (Peter Parker/Spider-Man e Peter Quill/Star-Lord), ma in Onward Tom Holland e Chris Pratt sono due fratelli che più diversi tra loro sarebbe difficile trovarne.

E nella vita reale? Beh, i due sostengono di essere come veri fratelli... Ma quanto si conoscono davvero? Disney li mette alla prova.

"Sappiamo tutto l'uno dell'altro" afferma Holland, e le prime domande sembrano dargli ragione.

Certo, sono abbastanza semplici...

Chris Pratt viveva in un van (come quello di Barley!), a un certo punto della sua vita? Vero.

Da dove viene Tom? Inghilterra... "Thé e Crumpet!" grida un entusiasta Chris, a un Tom che per poco non va di facepalm.

Quanti fratelli ha Tom Holland? 3, di cui 2 gemelli che hanno appena fatto il compleanno... Anche se Tom parrebbe esserselo dimenticato.

Tom è un mago di successo? No, macché... "Forse un ballerino di successo... Il suo corpo è uno strumento, e il mondo deve ancora vederlo suonare!" dichiara Pratt.

Pratt è stato designato il Clown della Classe al liceo? Più che vero!

Ma ecco arrivare la domanda che farà crollare le loro certezze: Thé o Caffé per Tom Holland?

La risposta esatta sembrerebbe essere thé, contrariamente a quella data da Chris Pratt, che grida alla bugia (e ha ragione, stando al segno di spunta verde che vien fuori subito dopo la sua accusa).

L'ultima domanda è un po' bizzarra: qual è il luogo preferito di Chris per fare un pisolino? "Io non ti ho mai visto fare un pisolino" riflette Tom, e Pratt conferma "Vero, infatti io non dormo. Chiunque abbia scritto queste domande chiaramente non mi conosce bene quanto Tom Holland!".

Insomma, l'idea dei fratelli i due la danno di sicuro... E a noi non resta che vederli in azione in Onward - Oltre La Magia dal 16 aprile al cinema.