Finalmente conosciamo la trama di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola

Grazie all'evento di presentazione ufficiale di Megalopolis, organizzato da Francis Ford Coppola per gli amici e i colleghi e soprattutto gli acquirenti e i distributori, finalmente conosciamo la trama del misterioso nuovo film con Adam Driver.

Sulle pagine di Deadline, che era presente all'evento, si legge: "Il nuovo film di Coppola è pieno di idee che fondono il passato con il futuro, dando vita ad una favola epica e altamente visiva che viene riprodotta perfettamente su uno schermo IMAX. Il film copre temi complessi in due ore e 13 minuti che sembrano straordinariamente brevi, esclusi i titoli di coda. La distruzione di una metropoli simile a New York dopo un incidente catastrofico porta visioni contrastanti del futuro: da un lato c'è l'ambizioso architetto idealista Cesare (Adam Driver), dall'altro c'è il suo nemico giurato, il sindaco della città Frank Cicero (Giancarlo Esposito). Il film è incentrato sulle visioni differenti di questi due personaggi, il primo vuole abbracciare il futuro e costruire un’utopia con materiali rinnovabili, l'altro vuole adottare una strategia di ricostruzione tradizionale, che aprirebbe però a corruzione e intermediazione di potere. In mezzo a loro c'è la figlia sregolata del sindaco Julia (Nathalie Emmanuel), una giovane donna irrequieta cresciuta attorno al potere che oggi cerca di dare un significato alla sua vita."

Laurence Fishburne è il narratore della storia, descritta come una vaga rivisitazione di Romeo e Giulietta: al centro della trama ci sarà infatti la storia d'amore tra Cesare e Julia, e lo scontro tra le loro due famiglie. Aubrey Plaza interpreta un interesse amoroso rivale di Julia.

Per altri contenuti guardate la prima foto di Megalopolis: il film non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare il prossimo autunno.

