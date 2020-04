Conosciamo meglio Ian e Barley nelle bozze inedite di Onward

Purtroppo, per "mettere gli occhi" sull'attesissimo Onward dovremo attendere ancora un po', ma la Pixar ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fan, grandi e piccoli, distribuendo un corto con alcune scene inedite del film d'animazione, in cui incontreremo i personaggi di Tom Holland e Chris Pratt da bambini.

La panorami, comodamente visionabile nel player in alto, racconta alcuni dei momenti salienti dell'infanzia di Ian (Holland) e Barley (Pratt) approfondendo la misteriosa figura del padre, intorno a cui la storia prenderà corpo poco alla volta (anche se l'idea originale per il film non poteva essere più diversa).

"Probabilmente siete troppo piccoli per ricordarvelo, ma anche vostro padre amava tanto la magia. Credeva che la magia potesse portare in superficie il meglio di qualsiasi cosa e di ognuno di noi. Trascrisse ogni incantesimo che conosceva in quest libro. Le persone gli dicevano che stava solo sprecando il suo tempo, ma a lui non importava. Ha fatto tutto ciò perché voleva rendere il mondo un posto magico per i suoi ometti."

"Diventerò un mago proprio come papà" afferma Ian guardando con occhi sognanti i movimenti del padre mentre ne imitava i gesti.

Purtroppo, la prèmiere italiana di Onward è stata cancellata ancor prima dell'arrivo nelle sale a causa del CoronaVirus, cosa che se da un lato ha raffreddato l'entusiasmo di alcuni, per latri ha contribuito a far aumentare l'hype... Come potrebbe non esserlo?

Negli States il film d'animazione è stato accolto con grande entusiasmo, tanto da garantirgli la vittoria ai box-office nonostante la crisi imminente.