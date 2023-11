Conoscevate la storia della controfigura di Frodo che non sapeva nuotare?

Ci sono momenti dietro le quinte che creano curiosità e chicche per i grandi film: Il Signore degli Anelli è pieno, e durante La Compagnia dell'Anello Viggo Mortensen ha avuto paura di far annegare la controfigura del Frodo di Elijah Wood: vi raccontiamo cos'è successo.

È una storia di cui ha parlato proprio Viggo Mortensen, riferendosi alla scena verso il finale della Compagna dell'Anello, quando i personaggi sono nelle piccole canoe prima che tocchino la riva del fiume.

Nelle inquadrature in campo largo non era Elijah Wood a interpretare Frodo, bensì Kiran Shah, il suo body double, che essendo affetto da nanismo serviva per riprodurre la differenza di altezza tra Frodo e Aragorn, appunto negli shot da lontano.

Solo che durante la prima ripresa nel momento in cui il fiume si faceva un po' più rapido Kiran ha iniziato a dire a Viggo "non ti preoccupare per me, se ci ribaltiamo salvati, perché io non so nuotare".

A quel punto l'attore che interpretava Aragorn è diventato più nervoso perché aveva paura di far ribaltare la canoa e rischiare che Kiran affogasse, mentre prima remava tranquillo, e non credeva a quello che stava succedendo.

Terminata la ripresa Viggo ha chiesto a Kiran: "Stavi scherzando, vero?" e lui "no, ho anche paura a farmi il bagno". Non sapremo mai se la controfigura di Elijah Wood stava solo prendendo in giro Viggo Mortensen o no, ma per fortuna non si sono ribaltati con la canoa.

Tra l'altro durante le riprese del Signore degli Anelli Sean Bean aveva scalato la montagna per paura dell'elicottero, quindi sul set ne sono davvero successe di ogni.

Ma voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, e se siete in vena di curiosità sapevate come è nata la voce di Gollum?