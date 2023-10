Conoscevate lo spot di Martin Scorsese in cui si comporta come sul set?

Forse non tutti lo sanno ma Martin Scorsese nel 2003 era protagonista di uno spot pubblicitario per l'American Express in cui andava a ritirare delle foto e... non era così distante dal suo comportamento sul set dei propri film. Vi raccontiamo tutto.

L'American Express nel 2003 fa uscire uno spot con Martin Scorsese in cui il regista va a ritirare delle fotografie da lui scattate durante il compleanno del nipotino che compiva cinque anni. Solo che non gliene piace nessuna e le critica una dopo l'altra in maniera esagerata (il tono dello spot era ovviamente ironico). Alla fine spunta l'ad pubblicitario perché Scorsese compra dei rullini nuovi con l'American Express chiedendo al nipote se voleva rifare il compleanno per poterlo fotografare meglio.

Durante un'intervista successiva all'uscita dello spot Martin Scorse ha candidamente ammesso, ridendo, che quello che fa nella pubblicità è molto simile a quello che accade sul set, cioè lui che riguarda cosa ha girato e si arrabbia con sé stesso evidenziando tutti gli errori fatti. "Era come essere davanti al monitor" ha detto ridacchiando, cioè lo schermo che il regista ha nella sua postazione per controllare la ripresa della scena.

Martin Scorsese quindi in quello spot non ha fatto fatica a recitare nonostante fosse tutto ovviamente sopra le righe, perché evidentemente anche sul set si comporta in una maniera simile. Chissà se la mamma di Martin Scorsese che ha tagliato da vari film l'ha visto così dietro le quinte.

E voi conoscevate questa chicca? Avevate mai visto lo spot con Martin Scorsese?