Conoscete la storia dello Studio Ghibli? Dalle origini al futuro, cosa dovete sapere

Conoscete la storia dello Studio Ghibli? Per celebrare la già leggendaria Palma d'oro onoraria annunciata dal Festival di Cannes, la prima in assoluto che la Croisette assegna ad uno studio e non ad una singola persona, vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali della casa di produzione giapponese.

Tutto è iniziato 40 anni fa: il successo del film d'animazione Nausicaä della Valle del Vento di Hayao Miyazaki nel 1984, infatti, permise all'autore - che veniva da diversi anni di opere animate per la tv e dal suo film d'esordio Lupin: Il castello di cagliostro - di fondare lo Studio Ghibli con Isao Takahata nel 1985. Insieme, i due autori hanno realizzato quella che sembrava un'impresa impossibile: produrre autonomamente dei capolavori originali e conquistare il mercato di massa.

Il produttore Toshio Suzuki, membro chiave dello studio fin dall'inizio e presto assunto per un ruolo a tempo pieno, da allora ha gestito lo Studio Ghibli con formidabile efficienza, stabilendo una perfetta complementarità tra i progetti di Miyazaki e Takahata, di volta in volta o produttori o registi dei progetti della casa di produzione. Nel 1988, con l'uscita simultanea di La tomba delle lucciole e Il mio vicino Totoro, questi eccezionali artisti ottennero un doppio successo che permise, nel 1992, di finanziare Porco Rosso. Più lo Studio Ghibli otteneva successo più cresceva, e dopo i primi film di Miyazaki e Takahata la scuderia si allargò includendo altri autori come Goro Miyazaki e Hiromasa Yonebayashi.

In quattro decenni e oltre venti lungometraggi, la casa di produzione ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con opere intrise di poesia e di impegno umanistico e ambientale, realizzando storie tanto personali quanto universali. Lo Studio Ghibli ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui l'Orso d'Oro e l'Oscar per il miglior film d'animazione per La città incantata, e più recentemente un altro Oscar per Il ragazzo e l'airone, entrambi diretti da Hayao Miyazaki. Nel 2016 è uscito anche La tartaruga rossa, la prima collaborazione dello Studio Ghibli con una società di produzione europea.



Oltre ai film, nel 2001 il Museo Ghibli di Mitaka ha aperto alla periferia di Tokyo per mostrare il lavoro degli animatori e il ricco patrimonio artistico dello studio, nonché per mostrare cortometraggi creati per il museo, affermandone così l'importanza culturale dello Studio. Nel 2022, nella prefettura di Aichi, è stato aperto il Ghibli Park, un parco ibrido che porta 'in vita' il mondo dello Studio Ghibli: Goro Miyazaki, il primo direttore del Museo Ghibli, è stato nominato anche Direttore dello sviluppo creativo per supervisionare la costruzione del parco.

E per quanto riguarda il futuro? Attualmente lo Studio Ghibli non ha ancora annunciato quale sarà il prossimo film dopo il successo planetario de Il ragazzo e L'airone, campione di incassi ovunque e premiato con l'Oscar 2024 per il miglior film d'animazione, ma le voci di corridoio suggeriscono che potrebbe trattarsi di un sequel di Nausicaa della valle del vento.

Naturalmente vi terremo aggiornati.

