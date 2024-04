Conor McGregor ha ovviamente dato un pugno a Jake Gyllenhaal nelle riprese di Road House

Riportare notizie di Conor McGregor che colpisce qualcuno fuori dal ring è ormai una prassi visto quante volte è successo: stando al racconto di Jake Gyllenhaal è capitato anche durante le riprese di Road House. Involontariamente, però. Forse.

Era inevitabile che si finisse a parlare di questa cosa, e infatti durante l'Howard Stern Show il conduttore ha chiesto proprio a Jake Gyllenhaal se era capitato che McGregor lo colpisse davvero nel corso delle riprese, sbagliando a dare il pugno.

Stando al racconto di Gyllenhaal è successo eccome, ma per sbaglio. Stavano lavorando a una scena di lotta, tornando poi al monitor per controllare come era venuta, con lo stesso Conor McGregor che dava a Jake Gyllenhaal istruzioni e consigli su come combattere. Tutto questo però succedeva alle 3 del mattino.

McGregor era molto enfatico nella descrizione, anche fisica, di come Gyllenhaal doveva dare i pugni in Road House, perciò mentre gli faceva vedere il colpo non ha calcolato bene la distanza tra lui e l'attore (anche perché stando a Gyllenhaal erano tutti stanchi ed era molto tardi) colpendolo direttamente in volto con un pugno.

McGregor si è subito scusato e a Jake Gyllenhaal era soprattutto dispiaciuto che non li stessero riprendendo durante quel momento. "Vedere un vero lottatore che deve imparare a non lottare veramente è molto divertente" aveva poi commentato Gyllenhaal. Qua invece la nostra recensione di Road House.

E voi ve l'aspettavate questa? Diteci la vostra nei commenti, intanto vi lasciamo 5 film da guardare se vi è piaciuto Road House.

