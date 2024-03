Conor McGregor è fuori controllo durante l'intervista: i fan sono preoccupatissimi

Un’intervista promozionale dedicata a Road House e divenuta presto virale, sta preoccupando non poco i fan delle arti marziali miste e di Conor McGregor, fresco del suo debutto cinematografico al fianco di Jake Gyllenhall. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare lo strano comportamento e le difficoltà nell’esprimersi dell’atleta.

Dopo aver condiviso la foto che propone il particolare multiverso di Road House, torniamo ad occuparci del film presente sul catalogo di Amazon Prime Video per riportare la preoccupazione nata in seno agli appassionati di MMA in seguito alla pubblicazione sul canale YouTube di Sports Illustrated di un’intervista con i due protagonisti dell’opera e in cui il lottatore appare in condizioni difficili da commentare e in cui sembra non avere il pieno controllo del proprio corpo e della sua proverbiale dialettica.

Tra scrollate di spalle e battiti di palpebre compulsivi e improvvise pause nel portare le proprie risposte, la clip con l’irlandese ,in evidente difficoltà, è diventata presto oggetto di migliaia di commenti da parte del pubblico e degli appassionati, sempre più convinti che The Notorious abbia bisogno di un programma di riabilitazione che lo aiuti a riprendere in mano la propria vita.

McGregor è stato al centro, nel corso degli anni, di diverse controversie legate alla sua vita e ai suoi atteggiamenti lontano dall’ottagono dell’UFC, per molti anticamera di una conclusione di carriera precoce e non all’altezza del suo talento e delle sue indiscusse capacità.

Augurandoci il meglio per la sua salute fisica e mentale e in attesa di scoprire se Conor McGregor tornerà mai a combattere (le sue dichiarazioni a proposito di un prossimo combattimento sarebbero stati smentiti dal presunto avversario) o se gli si prospetti davanti una carriera nel mondo del cinema, vi lasciamo alla nostra recensione di Road House.

Assassinio A Venezia - Blu Ray è uno dei più venduti oggi su