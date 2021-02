Conor Leslie di Titans e la sua incredibile imitazione di Gollum: guardate!

Attualmente impegnata nelle riprese della terza stagione di Titans per HBO Max, l'attrice Conor Leslie si è divertita a postare su Twitter un lato di sé a molti del tutto sconosciuto: ha infatti interpretato in un'imitazione sorprendente e da brividi il personaggio di Gollum da Il Signore degli Anelli, lasciando esterrefatto il collega davanti.

In un video postato su Twitter da Alan Ritchson, interprete di Hank Hall/Hawk in Titans e collega di Leslie, questi fa fatica a credere come mai nessuno si sia accorto di questo lato nascosto della sua collega, così ha deciso di fare questo regalo al mondo immortalandola con il suo smartphone: l'attrice ha così impersonato nella voce il personaggio di Gollum de Il Signore degli Anelli. L'interpretazione è da brividi e perfino Ritchson rimane senza parole. Il video è stato poi condiviso dall'account ufficiale di DC Titans on Max.

A causa della pandemia di Coronavirus, i lavori sulle serie TV sono diventati molto più complicati, per questo non conosciamo ancora i dettagli riguardo la data di uscita della terza stagione, che dovrebbe debuttare nel catalogo di HBO Max, mentre in Italia è possibile vederla con un abbonamento a Netflix. Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato questo video condiviso dall'interprete di Barbara Gordon in Titans, che ci mostra il duro allenamento di Savannah Welch per la parte del commissario di Gotham City.

Stando alla descrizione ufficiale, comunque, "Barbara ha un rapporto complicato con Bruce Wayne, e la sua vita si complicherà alquanto quando Dick Grayson (Brenton Thwaites) tornerà a Gotham. La loro relazione di un tempo avrà nuova vita, e daranno inizio a una nuova partnership nella lotta contro il crimine".

Nella nuova stagione di Titans vedremo però altri grandi personaggi DC oltre a Barbara Gordon, come Spaventapasseri e l'attesissimo Red Hood di Curran Walters.