Connie Nielsen, la star ringrazia Zack Snyder: 'Sono in Wonder Woman grazie a te'

Stando a quanto dichiarato dall'attrice Connie Nielsen in una recente intervista, è stato il regista Zack Snyder ad aiutarla ad ottenere il ruolo della regina Ippolita nel primo Wonder Woman, uscito nel 2017.

"È divertente perché è stato Zack Snyder ad insistere con Patty Jenkins. Non faceva che dirle: 'Penso davvero che dovresti incontrare Connie Nielsen'", ha dichiarato la star in una recente intervista con The Hollywood Reporter. A quanto pare la Jenkins non era sicura che la star de Il Gladiatore fosse il profilo giusto per il ruolo, ma dietro le insistenti sollecitazioni di Snyder (produttore del film) decise di incontrarla per pranzo.

"Ci siamo capite subito, come se ci fosse una sorta di cameratismo fra me e lei. Il pranzo è durato qualcosa come quattro ore", ha aggiunto la Nielsen.

Insomma, dopo aver scelto Gal Gadot per la parte di Wonder Woman in Batman v Superman: Dawn of Justice, Snyder ha letteralmente plasmato la prima famiglia di Themyscira. La Nielsen ha interpretato la madre di Diana Prince, regina Ippolita, nel primo Wonder Woman del DC Extended Universe e sarebbe tornata anche in Justice League del 2017: prossimamente apparirà anche in Wonder Woman 1984 e nell'attesissima Zack Snyder's Justice League.

Ricordiamo che il sequel di Wonder Woman presenterà anche il ritorno di Chris Pine, nonché gli esordi di Pedro Pascal e Kristen Wiig nei panni di Maxwell Lord e Barbara Ann Minvera/Cheetah. Il film uscirà nelle sale il 14 agosto.

