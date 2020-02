Connected: primo sguardo al nuovo film d'animazione prodotto da Phil Lord e Chris Miller

Entertainment Weekly ha presentato il nuovo progetto di Phil Lord e Chris Miller, che dopo aver scritto l'acclamato Spider-Man: Un Nuovo Universo tornano nel mondo dell'animazione questa volta in veste di produttori: diretto da Mike Rianda, Connected è un divertente road movie ambientato durante un'apocalisse robot.

"Ogni viaggio di famiglia, per quanto meticolosamente programmato, dovrà affrontare almeno una crisi imprevista. Magari una gomma bucata su una strada secondaria poco utilizzata. Magari un animaletto di peluche dimenticato ad una stazione di servizio, 150 miglia fa. E magari una rivolta tecnologica globale, in cui i dispositivi elettronici di tutto il mondo prendono coscienza e uniscono le forze nel tentativo di sterminare tutta l'umanità" si legge nella premessa diffusa da EW.

A questo indirizzo potete trovare anche due immagini ufficiali di Connected, le quali offrono un primo sguardo alla famiglia protagonista e alle conseguenze della rivolta elettronica. A giudicare da quest'ultima, sembra proprio che il film avrà molto da offrire almeno dal punto di vista visivo.

"La rivolta tecnologica dà spazio ad un'entusiasmante mix di azione e commedia, ma alla fine è la famiglia il cuore del film" ha spiegato Miller, mentre Lord ha aggiunto: "Un conto è combattere in un'apocalisse robot, e questa è una premessa divertente. Ma è molto più interessante vedere tuo padre che prova ad insegnarti a guidare durante l'apocalisse robot."

Il cast vocale di Connected vedrà Abbia Jacobson nei panni di Katie Mitchel, un'appassionata di cinema che è appena stata accettata nel college dei suoi sogni. Katie è ansiosa di iniziare il nuovo capitolo della sua vita da sola, ma suo padre Rick (doppiato da Danny McBride) vede la possibilità di guidare fino al college come un'ottima occasione per legare come famiglia, e magari spegnere per un po' il telefono. Katie, Rick, la madre Linda (Maya Rudolph), il fratellino Aaron (Rianda) e il loro carlino Monchi intraprendono così un viaggio fatto di deviazioni e problemi tecnologici internazionali.

Il film debutterà nelle sale americane il prossimo 18 settembre. A proposito dei due autori di The Lego Movies, Lord e Miller hanno da poco firmato un importante accordo con Universal Pictures per lo sviluppo di diversi contenuti originali.