Connected, il primo entusiasmante trailer del film svela un'apocalisse robot

A seguire le prime immagini ufficiali di Connected pubblicate nei giorni scorsi da Entertainment Weekly, Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer del nuovo film d'animazione prodotto da Phil Lord e Chris Miller, creatori degli acclamati The Lego Movie e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Stando alla sinossi ufficiale pubblicata insieme al video, Connected "segue le vicende di una famiglia che fatica a relazionarsi mentre la tecnologia cresce in tutto il mondo. Quando Katie Mitchell, una creativa outsider, viene accettata nel college di cinema dei suoi sogni, il suo piano di incontrare la "sua gente" viene stravolto da suo padre Rick, determinato a portare sua figlia a scuola in macchina in un ultimo grande viaggio di famiglia. A Katie e Rick si uniscono i restanti membri della famiglia, tra cui l'ottimista mamma Linda, il suo eccentrico fratellino Aaron e il delizioso, paffuto carlino Monchi. Improvvisamente, i piani dei Mitchell vengono interrotti da un'ascesa tecnologica: in tutto il mondo, i dispositivi elettronici che tutti amano - dai telefonini e i dispositivi elettronici a un'innovativa linea di robot personali - decidono che è arrivato il momento di conquistare la terra. Con l'aiuto di due robot malfunzionamenti, i Mitchell dovranno affrontare i loro problemi e lavorare insieme per salvare se stessi e il resto del mondo."

Diretto da Mike Rianda (Gravity Falls), il film vede nel cast vocale Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph e lo stesso Rianda, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 18 settembre. Che ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti.

Lord e Miller, lo ricordiamo, di recente hanno stretto un accordo con Paramount Pictures per la produzione di diversi contenuti originali e proprietà intellettuali dello studio.