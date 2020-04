Congratulazioni a Katy Perry ed Orlando Bloom: da oggi sono mamma e papà!

Se pensate che sia un'impresa titanica sconfiggere Saruman e raggiungere le vette della musica pop, probabilmente non avete mai avuto a che fare con una bambina appena nata: da oggi Orlando Bloom e Katy Perry sono diventati mamma e papà.

A darne l'annuncio la stessa cantante, che scrive sui suoi profili social: "È una bambina!", senza però rivelare il nome della nova arrivata: al centro della foto il felice, ma quasi irriconoscibile, compagno.

Per Perry si tratta della prima figlia, mentre Bloom ha già un piccolo ometto di 9 anni avuto con l'ex moglie Miranda Kerr. I due avevano custodito gelosamente il segreto fino a poco tempo fa, quando la grande notizia è stata rivelata con una clip pubblicata su Instagram del suo nuovo singolo Never Worne White (Troverete entrambi i post in calce).

Al momento non si è parlato ancora di matrimonio, o meglio, non è stata fissata una data: il 14 febbraio 2018 Bloom aveva chiesto la mano della fidanzata, che accettò senza pensarci due volte.

Nei mesi successivi alcuni portali e magazine avevano riportato la notizia di una possibile data per l'estate del 2020, anche se la recente crisi sanitaria comporterà un inevitabile rinvio, mentre per la location sembra che i due siano propensi per una cerimonia "tra pochi intimi" in un "luogo misterioso", che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere addirittura in Giappone.

Per entrambi sarà il secondo matrimonio, ma alla luce dei recenti sviluppi e i numerosi piacere, ed oneri, dell'essere genitori è probabile che la cerimonia non si svolga prima del prossimo anno.

Per altre curiosità vi rimandiamo alle piccanti dichiarazioni di Bloom sul primo appuntamento con Katy Perry.