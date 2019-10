Il confronto tra Rey e Kylo Ren nel nuovo banner di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Alla fine dell'anno arriverà finalmente nelle sale Episodio IX della saga di fantascienza più rinomata di sempre, dal titolo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, con J.J. Abrams che torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto quattro anni fa Il Risveglio della Forza. In attesa del nuovo trailer è stato pubblicato un banner con Rey e Kylo Ren.

L'immagine ha conquistato internet ed è stata condivisa di recente da r/StarWarsLeaks nella sezione 'Leaks, spoiler, rumor e news sui progetti di Star Wars, focus su film e televisione'.

I fan si chiedono quale sarà il destino di Kylo Ren (Adam Driver) e Rey (Daisy Ridley) dopo le speculazioni e le supposizioni di questi mesi, condizionate anche dal primo trailer diffuso qualche tempo fa.



Durante il panel dello Star Wars Celebration di quest'anno, J.J. Abrams aveva dichiarato:"Il film non riprende immediatamente da dove aveva concluso l'ultimo Episodio, è passato del tempo. Questo film è un'avventura che il gruppo continua insieme. Una delle grandi cose su cui abbiamo lavorato nel film è la dinamica tra tutti i personaggi. Sono fantastici insieme, ed è qualcosa che mi rende entusiasta da far vedere a tutti i fan".

Il cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedrà il ritorno di Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e diversi altri interpreti che hanno caratterizzato principalmente questa nuova trilogia.

Rumor recenti si soffermano su cosa potremmo vedere nel trailer che uscirà a breve. In questi giorni ha fatto molto parlare una gag che ha coinvolto Adam Driver e Mark Hamill per ritrovare il cagnolino di Leos Carax, con il quale Driver sta girando un film.