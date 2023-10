Conflitto Israele-Hamas, le reazioni di Hollywood: parla anche Wonder Woman Gal Gadot

L'assedio a Gaza, le esplosioni: il conflitto Israele-Hamas macina vittime e le star di Hollywood mostrano piena condanna alla strage di innocenti che si sta consumando in queste ore. Tra queste c'è pure Gal Gadot, popolare attrice nota per il ruolo di Wonder Woman.

Il raid contro Israele, a opera dell'organizzazione militare Hamas, è avvenuto con una violenza mai avvenuta prima. Il conteggio dei morti sale e la questione del Medio-Oriente si fa sempre più sanguinosa. Gal Gadot, attrice israeliana, ha prestato servizio presso le Forze di Difesa Israeliane e già lo scorso anno, Gadot si era espressa sulla conflitto tra Israele e Palestina ma a fronte del nuovo attacco di Hamas, l'attrice è tornata sull'argomento mostrando sui social tutto il proprio sostegno a Israele: "Sono dalla parte di Israele, dovresti farlo anche tu - scrive l'attrice - Il mondo non può restare in disparte mentre accadono questi orribili atti di terrore". Inoltre, Gal Gadot ha condiviso anche un link di supporto per donare indirizzato al Fondo per le vittime del terrorismo dell'Agenzia Ebraica.

Iconica come Wonder Woman, Gal Gadot ha confermato il terzo film su Wonder Woman ma senza concrete risposte da James Gunn. Oltre la supereroina, l'attrice ha conquistato il pubblico nel ruolo della spia Rachel Stone in Heart of Stone.