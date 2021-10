Ai Confini del Male, arriva a novembre il nuovo thriller targato Sky Original

Abbiamo visto nei giorni scorsi quali sono i film di ottobre 2021 su Sky Cinema, ma anche il mese di novembre inizierà con un'attesa prima visione: stiamo parlando di Ai Confini del Male, il nuovo film Sky Original diretto da Vincenzo Alfieri, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e definito "un thriller denso di colpi di scena".

Ai Confini del Male, che ha Edoardo Pesce e Massimo Popolizio come protagonisti, è liberamente ispirato al romanzo Il Confine di Giorgio Glaviano ed è incentrato sulla sparizione di due giovani a seguito di un rave party.

Tra gli sceneggiatori figurano Fabrizio Bettelli e Giorgio Glaviano, oltre allo stesso Vincenzo Alfieri. La sinossi di Ai Confini del Male recita: "Uno sperduto paese al limite del bosco, un rave, due giovani scomparsi, l’incubo di un mostro che torna dal passato. A indagare ci sono due carabinieri, Meda, un uomo sconfitto dalla vita, e Rio, capitano inflessibile e rigoroso. Ma questa volta il mostro ha rapito la persona sbagliata."

Oltre a Edoardo Pesce (Gli Indifferenti, La Regola D’oro, Dogman) e Massimo Popolizio (I Predatori, La Grande Bellezza, Il Divo), fanno parte del cast anche Chiara Bassermann, Luka Zunic, Roberta Caronia e Nicola Rignanese.

In calce alla notizia possiamo vedere il poster di Ai Confini del Male, che debutterà su Sky Cinema Uno il 1° novembre alle 21.15. Il film sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Per altri approfondimenti sulla programmazione di Sky Cinema, rimandiamo ai 10 western imperdibili su Sky.