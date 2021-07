LA Confidential: bocciato il sequel con Russell Crowe, Chadwick Boseman e Guy Pearce

L.A. Confidential di Curtis Hanson è stato uno dei primi film polizieschi neo-noir degli anni '90 che fece vincere a Hanson e al co-sceneggiatore Brian Helgeland l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. In una intervista rilasciata questo mese, Helgeland ha svelato che Warner Bros. rifiutò di girare il sequel del film.

Come riporta il pezzo di The Ringer, 'qualche anno fa il regista premio Oscar Brian Helgeland andò da Warner Bros. con quello che sembrava un film mozzafiato: il sequel di L.A. Confidential, dramma poliziesco hollywoodiano che scrisse insieme al regista Curtis Hanson. Helgeland si era già assicurato un cast di alto livello, tra cui le co-star di L.A. Confidential Russell Crowe e Guy Pearce, insieme a Chadwick Boseman, che avrebbe interpretato un giovane ufficiale di polizia. Aveva sviluppato una nuova stori con il romanziere di L.A. Confidential, James Ellroy, ambientata a metà degli anni '70'.



Helgeland ha svelato che Warner non acconsentì, nonostante il primo film fu un successo enorme al botteghino, con 126 milioni di dollari incassati in tutto il mondo partendo da un budget di produzione di 35 milioni di dollari. Tra le star del film, Russell Crowe temette di perdere il ruolo in L.A. Confidential.

Con nove candidature ai premi Oscar, il film vinse solo la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale ma fu acclamato anche dalla critica.



