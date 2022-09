Confess, Fletch: il sequel con Jon Hamm è già nelle prime fasi di sviluppo!

Dopo una promozionale praticamente nulla sul primo film, Confess, Fletch è uscito nelle sale statunitensi lo scorso 16 settembre racimolando pochissimo nonostante le recensioni mediamente buone ricevute sui vari aggregatori e siti specializzati. Sorprende quindi parecchio la decisione della Miramax di procedere allo sviluppo di un altro sequel.

Il regista Greg Mottola è stato incaricato di scrivere una sceneggiatura basata sul romanzo Fletch's Fortune di Gregory McDonald, dimostrando che lo studio è almeno soddisfatto del prodotto finito del film precedente. Mottola ammette di non essere sicuro che la sola stesura della sceneggiatura significhi che il film verrà effettivamente realizzato, ma il produttore Bill Block ha sostenuto Confess, Fletch durante tutto il processo di produzione e di uscita e, a quanto pare, vuole almeno avere l'opzione aperta.

Fletch's Fortune è il terzo romanzo di Fletch dell'autore Gregory McDonald e il secondo di cui Miramax detiene i diritti. A causa di un'insolita situazione proprio nei diritti, il film originale di Fletch non è incluso nel pacchetto acquistato da Miramax. Mottola non ha spiegato il motivo, ma presumibilmente i diritti sono ancora della Universal, che ha realizzato un film basato sul Fletch originale nel 1985. Miramax non detiene nemmeno i diritti della serie spinoff su Flynn, motivo per cui il suo personaggio è stato sostituito nell'ultima pellicola.

"Bill Block... è stato molto fedele a questo progetto. Mi ha assunto per scrivere un sequel. Verrà mai realizzato? Non ne sono sicuro", ha detto recentemente Mottola a Uproxx, aggiungendo che la sceneggiatura è basata su Fletch's Fortune. "E Fletch's Fortune si svolge in una conferenza di giornalismo, quindi ho un sacco di idee folli su come ambientarlo oggi".

Ricordiamo che Jon Hamm ha restituito parte del suo stipendio per poter permettere la conclusione delle riprese di Confess, Fletch. Il film al momento non ha ancora una data d'uscita italiana.