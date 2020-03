Confermato lo sviluppo di Scream 5: sarà diretto dai registi di Finché morte non ci separi

In seguito ai report dei mesi scorsi che hanno anticipato l'arrivo di un nuovo capitolo di Scream sviluppato da Spyglass Media Group, è arrivata in rete un'ulteriore conferma: Scream 5 è in sviluppo e potrebbe iniziare le riprese già a maggio.

Stando a quanto riportato da Discussing Film, il film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi che l'anno scorso si sono distinti per il lavoro svolto con Finché morte non ci separi. Kevin Williamson, sceneggiatore di tutti e quattro i film della saga creata dal grande Wes Craven, parteciperà in veste di produttore esecutivo insieme a Chad Villella. Tra i produttori figurano invece William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma secondo il report la pellicola vedrà come protagonista una donna tornata nella propria città natale per risolvere una serie di brutali omicidi. Al momento non è ancora chiaro se il film proseguirà o no la storia dei capitoli precedenti - Scream 5 è infatti un titolo non ufficiale - e non ci resta che attendere novità dall'inizio della produzione.

Non si sa nulla neanche sull'eventuale presenza nel cast di David Arquette, che nel 2018 aveva aperto ad un suo ritorno nella franchise di Scream.

Come rivelato lo scorso novembre da Bloody Disgusting, oltre a Spyglass saranno coinvolte anche le case di produzione Radio Silente, Outerbank Entertainment e Project X Entertainment. Cosa vi aspettate dal nuovo Scream? Fatecelo sapere nei commenti.