Confermato il ruolo di Woody Harrelson nel film su Venom?

Tra rumor preoccupanti e dichiarazioni promettenti, il film su Venom continua ad essere uno dei più attesi dai fan della, curiosi di vedere cosasia riuscito a fare con l'ottimo materiale di partenza.

ATTENZIONE! POTENZIALI SPOILER!

E mentre questa notte abbiamo dato un'occhiata (almeno potenzialmente) al personaggio di Venom grazie ad un'immagine promozionale, ora riportiamo un altro rumor che, anche questo "potenzialmente", svelerebbe il ruolo di Woody Harrelson all'interno della pellicola della Sony Pictures.

In realtà, nulla di nuovo all'orizzonte: il sito That Hashtag Show aveva già riportato il ruolo dell'attore in un recente report. Ora Bleeding Cool sembra confermare quanto detto dal That Hashtag Show e svela: sì, Woody Harrelso interpreterà proprio Cletus Kasady nel film. E per chi non l'avesse capito, Kasady è "l'alter ego" di Carnage, lo psicopatico simbionte, nemesi giurata di Venom nei fumetti.

C'è da dire che Bleeding Cool non riporta ulteriori dettagli a riguardo ma, secondo il That Hashtag Show, Kasady apparirà solo nel finale della pellicola dando vita a Carnage in vista di un potenziale sequel. Sia questa informazione che quella di Harrelson come Carnage, ovviamente, per ora è da trattare come "rumor" e niente di più, in attesa di ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.

Venom debutterà ad ottobre.