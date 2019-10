Confermato! Robert Downey Jr. avrà un cameo in Black Widow

Dopo l'indiscrezione lanciata da Deadline su una possibile presenza di Iron Man in Black Widow, è ora arrivata la conferma ufficiale del doppiatore di Robert Downey Jr. Angelo Maggi.

Ospite del nuovo video di Maurizio Merluzzo, doppiatore di Zachary Levi in Shazam!, Maggi ha infatti affermato che "è sicuro" che Tony Stark avrà un cameo nel film d'apertura della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Parlando dei suoi progetti futuri, Maggi ha inoltre confermato di aver già doppiato il primo trailer di Dr. Dolittle, il remake che vedrà lo stesso Downey Jr. nei panni del celebre personaggio interpretato prima da Rex Harrison e più recentemente da Eddie Murphy.

Dopo una forte presenza "spirituale" in Spider-Man: Far From Home, Iron Man farà dunque ritorno in quella che probabilmente sarà una scena ambientata nel passato: come sappiamo, infatti, Black Widow sarà ambientato (almeno in parte) molti anni prima degli eventi di Avengers: Endgame.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow ha terminato ufficialmente le riprese da pochi giorni e si prepara ad entrare in fase di post-produzione in vista della sua uscita prevista per il 1 maggio 2020. Oltre a Scarlett Johansson, il film vedrà nel cast anche Florence Pugh nei panni di Florence e David Harbour nel ruolo di Red Guardian.