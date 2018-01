Confermato! Overlord è il quarto film di Cloverfield e uscirà quest'anno

Chi l'avrebbe detto che queluscito nel 2008 avrebbe generato cosi tanti sequel e creato una 'di miniuniverso? Infondo, il sorprendente sequel del 2016,ha dimostrato che l'interesse dei fan nei confronti di questo franchise non si è spento per nulla.

E quest'anno avremo un terzo episodio, Cloverfield 3, titolato inizialmente God Particle ed ora potenzialmente chiamato Cloverfield Station. Atteso per aprile, secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe debuttare, invece, su Netflix. E mentre attendiamo notizie sul terzo film - ambientato in una stazione spaziale - abbiamo la conferma, grazie a Slashfilm, che Overlord, la pellicola della Bad Robot annunciata lo scorso anno, è effettivamente il quarto episodio della saga di Cloverfield.

In questo quarto episodio prodotto sempre da J.J.Abrams, e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vedremo dei soldati americani combattere forze soprannaturali, parte di esperimenti nazisti.

Il cast di Overlord è composto da Jovan Adepo, Wyatt Russell, Jacob Anderson, Dominic Applewhite, Pilou Asbaek, Mathilde Olliver, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine e John Magaro. La regia del film è affidata, invece, a Julius Avery.

Dati alla mano, al momento, sembra che questo Overlord sia previsto per il 26 ottobre di quest'anno. Non sappiamo se la data di uscita verrà rispettata dalla Paramount, se come Cloverfield 3 verrà proposta un'alternativa digitale (a.k.a. Netflix) oppure verrà semplicemente posticipato al prossimo anno. Vi terremo aggiornati!