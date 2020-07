Confermato: il nuovo film Pixar si chiamerà Luca e sarà ambientato in Italia!

Neanche il tempo di speculare sul leak di logo trapelato qualche minuto fa, che la Disney ha ufficialmente confermato il titolo e la data di uscita del nuovo film d'animazione della Pixar, che sarà chiamato Luca e avrà un'ambientazione tutta italiana!

Nel post ufficiale pubblicato pochi minuti fa sulla pagina della Walt Disney Pictures sul social network Twitter, inoltre, si legge anche che il nuovissimo film Disney & Pixar sarà diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren: il protagonista sarà un ragazzo di nome Luca e la trama ruoterà alla sua indimenticabile estate in una città sul mare della Riviera italiana.

Il film arriverà nell'estate 2021, presumibilmente il 18 giugno 2021, ovvero una delle quattro date già prenotate dallo studio per nuovi film ancora da annunciare: le altre sono quelle dell'11 marzo 2022, del 17 giugno 2022 e del 16 giugno 2023.

Per chi non lo sapesse, Casarosa è un talento della nostra industria nato a Genova nel 1970 che ha iniziato a lavorare ad Hollywood come storyboard artist per L'era glaciale e Robots per i Blue Sky Studios, e che ha già collaborato con la Pixar Animation Studios sempre come storyboarder artist, per Cars - Motori ruggenti, Ratatouille e Up, gli ultimi due vincitori dell'Oscar per il miglior lungometraggio d'animazione. Ha debuttato alla regia nel 2011 come regista del cortometraggio La luna, trasmesso davanti alle copie del lungometraggio Pixar Ribelle - The Brave e che gli è valso la sua prima nomination agli Oscar per il miglior corto animato.

Vi ricordiamo che il nuovo film della Pixar, Onward, è ancora inedito in Italia e arriverà il 19 agosto prossimo. Il nuovo-più-nuovo Soul, invece, uscirà a novembre.