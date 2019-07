Confermato! Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea in Diabolik!

Le indiscrezioni di giugno erano tutte vere, a quanto pare. A Riccione, durante Ciné, la 01 Distribution ed i Manetti Bros. hanno ufficializzato i componenti del cast del loro adattamento cinematografico di Diabolik.

Come confermato lo scorso anno, i Manetti Bros. erano stati scelti per dirigere un adattamento cinematografico delle avventure di Diabolik, "antieroe" dei fumetti italiani creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani e diventato, con il passare del tempo, uno dei personaggi più amati del panorama dei comics italiani.

Ed i registi dell'acclamato Ammore e Malavita hanno ufficializzato anche l'attore Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot) come interprete di Diabolik. Sarà lui ad indossare la famosa maschera nera del protagonista e sfoggiare i suoi occhi chiari sul grande schermo; ad affiancarlo non poteva mancare una delle attrici più belle e brave degli ultimi anni, Miriam Leone (1992). La Leone, chiaramente, non può che interpretare Eva Kant, grande amore e alleata di Diabolik in tutte le sue avventure.

Completa il cast principale Valerio Mastandrea (The Place), che darà vita all'antagonista di Diabolik, l'Ispettore Ginko. Per ora sembrano rumoreggiati nel cast (ma non abbiamo conferme ufficiali in merito) anche Serena Rossi e Giampaolo Morelli.

Le riprese dell'adattamento inizieranno a breve con la regia dei Manetti Bros., anche autori della sceneggiatura insieme a Michelangelo La Neve. L'uscita è prevista per il 2020 con distribuzione 01.